Дрэймонд Грин: я достаточно дорого обошёлся своей команде

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал своё возвращение в распоряжение команды после дисквалификации от Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по поводу инцидента с центровым Юсуфом Нуркичем.

«Я достаточно дорого обошёлся своей команде. Сейчас не время возвращаться и говорить: «Хорошо, я не тороплюсь и вернусь, когда смогу». Нет, это моя вина — я не получу благодати», — сказал Грин во время пресс-конференции.

Отметим, что в нынешнем сезоне 33-летний баскетболист принял участие в 15 встречах, набирая в среднем 9,7 очка, 5,8 результативные передачи и 5,5 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 49, трёхочковых — 42,9.

Дрэймонд Грин поупражнялся над блок-шотами с юными игроками: