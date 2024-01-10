Болельщик «Лейкерс» выиграл $ 100 000 после попадания с центра площадки

Сегодня, 10 января, завершился очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Торонто Рэпторс». Игра завершилась со счётом 132:131 в пользу «Лейкерс».

Во время паузы в рамках развлекательной программы для болельщиков один из поклонников местной команды совершил бросок на $ 100 000 — в случае успешного попадания с центра площадки. Как итог, фанат справился с задачей, а разыгрывающий «Лейкерс» Д'Анджело Расселл эмоционально отреагировал на это событие.

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Самым результативным игроком в составе победителей стал тяжёлый форвард Энтони Дэвис. На его счету 41 очко (13 из 17 с игры, 13 из 14 штрафные), 11 подборов, шесть результативных передач и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» Дэвиса по итогам встречи составил «0».