Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Будучность — Бурк. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Болельщик «Лейкерс» выиграл $ 100 000 после попадания с центра площадки

Болельщик «Лейкерс» выиграл $ 100 000 после попадания с центра площадки
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 10 января, завершился очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Торонто Рэпторс». Игра завершилась со счётом 132:131 в пользу «Лейкерс».

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Во время паузы в рамках развлекательной программы для болельщиков один из поклонников местной команды совершил бросок на $ 100 000 — в случае успешного попадания с центра площадки. Как итог, фанат справился с задачей, а разыгрывающий «Лейкерс» Д'Анджело Расселл эмоционально отреагировал на это событие.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Самым результативным игроком в составе победителей стал тяжёлый форвард Энтони Дэвис. На его счету 41 очко (13 из 17 с игры, 13 из 14 штрафные), 11 подборов, шесть результативных передач и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» Дэвиса по итогам встречи составил «0».

НБА - регулярный чемпионат
10 января 2024, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
132 : 131
Торонто Рэпторс
Торонто
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 41, Джеймс - 22, Вуд - 14, Реддиш - 13, Расселл - 11, Принс - 11, Ривз - 11, Кристи - 6, Вандербилт - 3, Худ-Скифино, Мэйс, Хэйс, Уиндлер, Льюис
Торонто Рэпторс: Барнс - 26, Сиакам - 25, Барретт - 23, Куикли - 21, Трент-мл. - 14, Шрёдер - 10, Янг - 10, Буше - 2, Макдэниелс, Портер, Темпл
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android