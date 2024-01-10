«Версия Шака нашего поколения». Пол Джордж высказался по поводу Джоэла Эмбиида

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж высказался по поводу центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида.

«Думаю, больше всего впечатляет его готовность играть в любой день. Вы говорите о том, что Джоэл травмирован и не участвует в играх, но по большей части он держится. Он играет. Но как его остановить, брат? Никак. Вы не можете его остановить. Он должен набирать в среднем 41 очко в этом году, и ты не сможешь с этим ничего поделать.

Он слишком большой, он ловкий, он может бросить с любой дистанции. Он — версия Шака нашего поколения. Я уверен, что когда командам приходилось противостоять Шаку, команды не могли поставить против него никого, кто смог бы его остановить. И нет никого, кого ты мог бы поставить против Джоэла.

Он будет наказывать, если поставить на него большого, он будет обходить его. Если поставить против него кого-нибудь поменьше, он будет наказывать и его. Я большой фанат Джоэла, чувак. И с ним у нас хорошие отношения», — сказал Джордж в эфире своего подкаста.

Джоэл Эмбиид и Чет Холмгрен сыграли в двусторонке: