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Леброн ответил на резкие заявления тренера «Торонто» по поводу судейства

Леброн ответил на резкие заявления тренера «Торонто» по поводу судейства
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался по поводу судейства в матче с «Торонто Рэпторс» (132:131).

Ранее главный тренер «Торонто Рэпторс» Дарко Раякович обрушился с критикой на судей, которые обслуживали их встречу.

«Это позор. Стыдно за судей, стыдно за лигу, которая допускает такое. У них 23 штрафных броска, а мы получаем в решающей четверти только два?» — сказал Раякович на послематчевой пресс-конференции.

«Мне показалось, что они нарушали правила, мы – нет», –сказал Джеймс после матча.

Все результаты игрового дня НБА 10 января:

«Детройт Пистонс» — «Сакраменто Кингз» — 110:131;
«Орландо Мэджик» — «Миннесота Тимбервулвз» — 92:113;
«Нью-Йорк Никс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 112:84;
«Даллас Маверикс» — «Мемфис Гриззлиз» — 103:120;
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Торонто Рэпторс» — 132:131.

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