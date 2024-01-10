В Евролиге рассказали, сможет ли «Маккаби» принимать домашние игры в Тель-Авиве

Генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас рассказал, что домашние игры «Маккаби» в Тель-Авиве во время регулярного чемпионата Евролиги маловероятны.

«Все должны чувствовать себя в безопасности. Это просто. Мы ведём с ними переговоры. Мы знаем, что ситуация улучшается. Они пытаются найти способ вернуть американских игроков в Израиль. Всё успокоится рано или поздно. Я думаю, это лишь вопрос времени.

Правительство должно оказать поддержку, гарантировав безопасность. Команды должны чувствовать себя в безопасности, приезжая туда.

Я думаю, это придёт только со временем. Если в течение месяца или двух всё будет спокойно, начнётся израильская лига, и всё будет безопасно, всё равно будет трудно гарантировать безопасность. Но должно пройти время, и мы к этому придём», — приводит слова Мотеюнаса Basket News.

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