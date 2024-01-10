Источник: команда из Дубая появится в Евролиге уже со следующего сезона

Баскетбольный клуб из Дубая (ОАЭ) может пополнить состав участников Евролиги уже в сезоне-2024/2025, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, несмотря на то что официальные представители Евролиги сообщают, что вопрос вступления команды из Дубая ещё только будет обсуждаться, на самом деле решение уже принято переговорной комиссией Евролиги, в которую входят представители «Панатинаикоса», «Баварии», «Барселоны» и «Фенербахче».

Окончательное решение будет принято на собрании клубов-акционеров Евролиги, которое пройдёт в феврале, но, как ожидается, оно станет лишь формальностью.

Разговоры о возможном появлении в Евролиге команды из Дубая ведутся достаточно давно, при этом ранее датой вступления считался сезон-2025/2026.

Смотрите баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.