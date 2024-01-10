Популярный рэпер Дрейк поддержал тренера «Торонто», раскритиковавшего судейство НБА

Канадский рэпер Обри Дрейк Грэм, более известный как Дрейк, поддержал главного тренера «Торонто Рэпторс» Дарко Раяковича, который ранее раскритиковал судей, которые обслуживали их встречу регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Лейкерс» (131:132).

Видео с речью Раяковича завирусилось среди североамериканских пользователей социальных сетей, и рэпер Дрейк, известный болельщик «Торонто Рэпторс», поддержал тренера опубликовав на своей странице скриншот из нашумевшего видео.

«У «Торонто” есть настоящий тренер, этот парень — наш человек», — подписал публикацию Дрейк.

Напомним, Раякович обрушился на судей с обвинением в нежелании видеть нарушения правил на игроках его команды.