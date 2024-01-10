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Популярный рэпер Дрейк поддержал тренера «Торонто», раскритиковавшего судейство НБА

Популярный рэпер Дрейк поддержал тренера «Торонто», раскритиковавшего судейство НБА
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Канадский рэпер Обри Дрейк Грэм, более известный как Дрейк, поддержал главного тренера «Торонто Рэпторс» Дарко Раяковича, который ранее раскритиковал судей, которые обслуживали их встречу регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Лейкерс» (131:132).

Видео с речью Раяковича завирусилось среди североамериканских пользователей социальных сетей, и рэпер Дрейк, известный болельщик «Торонто Рэпторс», поддержал тренера опубликовав на своей странице скриншот из нашумевшего видео.

«У «Торонто” есть настоящий тренер, этот парень — наш человек», — подписал публикацию Дрейк.

Напомним, Раякович обрушился на судей с обвинением в нежелании видеть нарушения правил на игроках его команды.

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