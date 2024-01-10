«Лос-Анджелес Клипперс» объявили о продлении контракта с Каваем Леонардом

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» официально объявила о продлении контракта со звёздным американским форвардом Каваем Леонардом.

Каваю Леонарду 32 года. Американец был выбран под 15-м номером на драфте НБА 2011 года «Индиана Пэйсерс», однако в результате обмена Джорджа Хилла в «Индиану» перешёл в «Сан-Антонио Спёрс», где выступал до 2018 года. С 2018 по 2019 годы играл за «Торонто Рэпторс», после чего перешёл «Лос-Анджелес Клипперс».

Кавай является двукратным чемпионом НБА. В сезоне-2013/2014 его «Спёрс» обыграли в финальной серии «Майами Хит». В 2019 году в составе «Торонто» он во второй раз в карьере выиграл чемпионат. Также дважды становился самым ценным игроком финала НБА (2014, 2019).