Войнаровски сообщил, что «Клипперс» ведут переговоры о новом контракте и с Полом Джорджем

Известный журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что «Лос-Анджелес Клипперс» ведут переговоры о продлении контракта с лёгким форвардом Полом Джорджем.

«Переговоры о продлении контракта с Полом Джорджем продолжаются, и все в клубе по-прежнему хотят заключить с обоими звёздами долгосрочные контракты, сообщают источники ESPN. На данный момент Леонард договорился о новом контракте, после того как провёл здоровый и очень продуктивный сезон», — написал Войнаровски на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Отметим, что в действующем контракте Пола Джорджа есть опция игрока на сезон-2024/2025.