Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Маккаби Тель-Авив — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Войнаровски сообщил, что «Клипперс» ведут переговоры о новом контракте и с Полом Джорджем

Войнаровски сообщил, что «Клипперс» ведут переговоры о новом контракте и с Полом Джорджем
Комментарии

Известный журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что «Лос-Анджелес Клипперс» ведут переговоры о продлении контракта с лёгким форвардом Полом Джорджем.

«Переговоры о продлении контракта с Полом Джорджем продолжаются, и все в клубе по-прежнему хотят заключить с обоими звёздами долгосрочные контракты, сообщают источники ESPN. На данный момент Леонард договорился о новом контракте, после того как провёл здоровый и очень продуктивный сезон», — написал Войнаровски на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Отметим, что в действующем контракте Пола Джорджа есть опция игрока на сезон-2024/2025.

Материалы по теме
«Лос-Анджелес Клипперс» объявили о продлении контракта с Каваем Леонардом
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android