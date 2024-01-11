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Сегодня, 11 января, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НБА 11 января:

«Бостон Селтикс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 127:120 (ОТ);

«Детройт Пистонс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 108:130;

«Индиана Пэйсерс» — «Вашингтон Уизардс» — 112:104;

«Шарлотт Хорнетс» — «Сакраменто Кингз» — 98:123;

«Майами Хит» — «Оклахома-Сити Тандер» — 105:141.

«Атланта Хоукс» — «Филадельфия Сиксерс» — 139:132 (ОТ).

«Чикаго Буллз» — «Хьюстон Рокетс» — 124:119 (ОТ).

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 105:141.

«Юта Джаз» — «Денвер Наггетс» —.

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Торонто Рэпторс» —.

«Кливленд Кавальерс» — «Бруклин Нетс» —.

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Среди ярких индивидуальных перформансов стоит в первую очередь отметить форварда «Бостона» Джейсона Тейтума. На его счету 45 очков, четыре подбора и две результативных передачи. Также отметим разыгрывающего «Филадельфии» Тайриза Макси. Он набрал 35 очков, сделал восемь подборов и девять передач.