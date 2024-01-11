Сегодня, 11 января, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня НБА 11 января:
«Бостон Селтикс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 127:120 (ОТ);
«Детройт Пистонс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 108:130;
«Индиана Пэйсерс» — «Вашингтон Уизардс» — 112:104;
«Шарлотт Хорнетс» — «Сакраменто Кингз» — 98:123;
«Майами Хит» — «Оклахома-Сити Тандер» — 105:141.
«Атланта Хоукс» — «Филадельфия Сиксерс» — 139:132 (ОТ).
«Чикаго Буллз» — «Хьюстон Рокетс» — 124:119 (ОТ).
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 105:141.
«Юта Джаз» — «Денвер Наггетс» —.
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Торонто Рэпторс» —.
«Кливленд Кавальерс» — «Бруклин Нетс» —.
Новость дополняется...
Среди ярких индивидуальных перформансов стоит в первую очередь отметить форварда «Бостона» Джейсона Тейтума. На его счету 45 очков, четыре подбора и две результативных передачи. Также отметим разыгрывающего «Филадельфии» Тайриза Макси. Он набрал 35 очков, сделал восемь подборов и девять передач.
- 11 января 2024
-
08:25
-
08:17
-
08:12
-
07:32
-
07:05
-
06:52
-
06:35
-
05:55
-
05:49
-
04:19
-
03:04
-
01:51
-
00:53
-
00:26
-
00:03
- 10 января 2024
-
23:24
-
23:02
-
22:47
-
22:04
-
21:54
-
21:41
-
21:41
-
21:03
-
20:04
-
19:55
-
19:24
-
18:56
-
17:46
-
17:18
-
16:48
-
15:34
-
14:48
-
14:41
-
14:15
-
13:49