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Все результаты игрового дня НБА 11 января

Все результаты игрового дня НБА 11 января
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Сегодня, 11 января, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 11 января:

«Бостон Селтикс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 127:120 (ОТ);
«Детройт Пистонс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 108:130;
«Индиана Пэйсерс» — «Вашингтон Уизардс» — 112:104;
«Шарлотт Хорнетс» — «Сакраменто Кингз» — 98:123;
«Майами Хит» — «Оклахома-Сити Тандер» — 105:141.
«Атланта Хоукс» — «Филадельфия Сиксерс» — 139:132 (ОТ).
«Чикаго Буллз» — «Хьюстон Рокетс» — 124:119 (ОТ).
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 105:141.
«Юта Джаз» — «Денвер Наггетс» —.
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Торонто Рэпторс» —.
«Кливленд Кавальерс» — «Бруклин Нетс» —.

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Среди ярких индивидуальных перформансов стоит в первую очередь отметить форварда «Бостона» Джейсона Тейтума. На его счету 45 очков, четыре подбора и две результативных передачи. Также отметим разыгрывающего «Филадельфии» Тайриза Макси. Он набрал 35 очков, сделал восемь подборов и девять передач.

НБА - регулярный чемпионат
11 января 2024, четверг. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
127 : 120
ОТ
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Бостон Селтикс: Тейтум - 45, Браун - 35, Холидэй - 12, Уайт - 9, Хорфорд - 9, Корнет - 8, Хозер - 6, Притчард - 3, Бриссетт, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс, Кета
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 29, Таунс - 25, Рид - 19, Андерсон - 17, Александер-Уолкер - 15, Маклафлин - 6, Макдэниелс - 5, Милтон - 2, Браун - 2, Мур, Майнотт, Никс, Миллер, Гарза
НБА - регулярный чемпионат
11 января 2024, четверг. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
108 : 130
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Детройт Пистонс: Дюрен - 21, Айви - 19, Богданович - 19, Бёркс - 15, Нокс - 12, Ливерс - 6, Сассер - 6, Хейз - 4, Томпсон - 3, Уайзмен - 3, Стюарт, Харрис, Багли III
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 17, Вембаньяма - 16, Васселл - 16, Сохан - 15, Макдермотт - 14, Осман - 11, Барлоу - 11, Джонс - 11, Уэсли - 9, Брэнэм - 7, Шампани - 2, Дьяките - 1, Грэм, Мамукелашвили
НБА - регулярный чемпионат
11 января 2024, четверг. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
112 : 104
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 18, Матурин - 16, Браун - 16, Топпин - 15, Макконнелл - 14, Джексон - 12, Несмит - 10, Нвора - 9, Нембард - 2, Хилд, Браун, Джонсон, Смит, Шиппард, Чьебв
Вашингтон Уизардс: Пул - 28, Авдия - 15, Кисперт - 15, Гэффорд - 12, Джонс - 11, Кузма - 11, Кулибали - 5, Мускала - 4, Райт - 3, Дэвис, Диалло, Болдуин Мл., Гилл, Бернард, Галлинари
НБА - регулярный чемпионат
11 января 2024, четверг. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
98 : 123
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 24, Розир - 22, Миллер - 15, Смит - 11, Букнайт - 8, Ричардс - 8, Макгауэнс - 4, Смит - 2, Тор - 2, Менса - 2, Блэк, Нтиликина
Сакраменто Кингз: Мюррэй - 25, Сабонис - 24, Монк - 20, Фокс - 19, Макги - 8, Лень - 8, Лайлз - 8, Барнс - 6, Эллис - 3, Toscano - 2, Дуарте, Везенков, Хаертер, Митчелл, Джонс
НБА - регулярный чемпионат
11 января 2024, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
120 : 128
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Майами Хит: Адебайо - 25, Жакез-мл. - 21, Хайсмит - 19, Хироу - 17, Йович - 15, Лав - 12, Ричардсон - 8, Робинсон - 3, Хэмптон, Кэйн, Робинсон, Брайант
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 28, Холмгрен - 23, Уильямс - 19, Дорт - 14, Джо - 11, Гидди - 9, Уоллес - 8, Уильямс - 7, Мицич - 4, Уильямс - 3, Уиггинс - 2, Уотерс III, Покушевски, Манн
НБА - регулярный чемпионат
11 января 2024, четверг. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
139 : 132
ОТ
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Атланта Хоукс: Янг - 28, Джонсон - 25, Мюррей - 25, Оконгву - 19, Богданович - 15, Бей - 15, Фернанду - 8, Форрест - 4, Ланди, Миллз, Гриффин
Филадельфия Сиксерс: Макси - 35, Харрис - 32, Моррис - 17, Мелтон - 10, Беверли - 9, Рид - 9, Убре - 7, Батюм - 6, Бамба - 5, Спрингер - 2, Мартин, Хаус, Коркмаз
НБА - регулярный чемпионат
11 января 2024, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
124 : 119
ОТ
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Чикаго Буллз: Уайт - 30, Лавин - 25, Дерозан - 19, Вучевич - 18, Карузо - 12, Досунму - 8, Уильямс - 5, Драммонд - 4, Терри - 3, Картер, Крэйг, Тэйлор
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 25, Ванвлит - 20, Грин - 18, Смит II - 18, Уитмор - 16, Грин - 9, Томпсон - 6, Холидей - 4, Тэйт - 3, Ландейл, Баллок, Марьянович
НБА - регулярный чемпионат
11 января 2024, четверг. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
105 : 141
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Голден Стэйт Уорриорз: Муди - 21, Джексон-Дэвис - 19, Карри - 15, Томпсон - 13, Куминга - 12, Луни - 7, Уиггинс - 5, Шарич - 4, Киньонес - 3, Джозеф - 2, Подзиемски - 2, Santos - 2, Грин
Нью-Орлеан Пеликанс: Валанчюнас - 21, Уильямсон - 19, Мёрфи - 16, Макколлум - 14, Хоукинс - 14, Ингрэм - 13, Джонс - 12, Маршалл - 12, Дэниэлс - 8, Нэнс - 6, Зеллер - 6, Альварадо, Лидделл, Робинсон-Эрл
НБА - регулярный чемпионат
11 января 2024, четверг. 06:00 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
4-я четверть
123 : 103
Денвер Наггетс
Денвер
Юта Джаз: Хендрикс, Кларксон, Секстон, Джордж, Хортон-Такер, Сенсабо, Данн, Фонтеккио, Саманич, Коллинс, Маркканен, Кесслер, Агбаджи, Олиник, Юртсевен
Денвер Наггетс: Браун, Портер, Колдуэлл-Поуп, Джордан, Джексон, Уотсон, Холидэй, Ки, Йокич, Гиллеспи, Ннаджи, Маррей, Хафф, Гордон
НБА - регулярный чемпионат
11 января 2024, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
4-я четверть
111 : 104
Торонто Рэпторс
Торонто
Лос-Анджелес Клипперс: Уэстбрук, Харден, Леонард, Бостон, Хиланд, Коффи, Тайс, Джордж, Мэнн, Такер, Браун, Пауэлл, Зубац, Пламли
Торонто Рэпторс: Макдэниелс, Барнс, Куикли, Барретт, Портер, Темпл, Шрёдер, Янг, Буше, Трент-мл.
НБА - регулярный чемпионат
11 января 2024, четверг. 22:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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