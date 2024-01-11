Карасёв высказался по поводу разгромной победы в матче с «Пари НН»

Главный тренер МБА Василий Карасёв прокомментировал победу команды в матче Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород» (93:70).

«В первую очередь я благодарю болельщиков за то, что пришли сегодня. В прошлом году мы не так часто радовали их победами, сегодня удалось это сделать, вернули толику долга перед трибунами. Мы начали защищаться, агрессивно действовать, и от этого приходит уверенность в нападении. Ты понимаешь: даже если я не забью, я смогу отбиться. По сути, мы делали всё то же самое, что и раньше, но сегодня забили больше.

С чем связано то, что после Нового года выглядим лучше? Знаете, это как снежный ком – когда у тебя несколько подряд поражений, ты начинаешь переживать, бояться совершить ошибку, сковываешься. Сейчас этого нет», — приводит слова Карасёва пресс-служба Единой лиги ВТБ.