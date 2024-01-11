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Тренер «Торонто»: всегда буду стоять за свою команду, своих игроков и свою организацию

Тренер «Торонто»: всегда буду стоять за свою команду, своих игроков и свою организацию
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Главный тренер «Торонто Рэпторс» Дарко Раякович прокомментировал свои слова на послематчевой пресс-конференции матча с «Лос-Анджелес Лейкерс» (131:132).

«Я чувствую, что всегда буду стоять за свою команду, своих игроков и свою организацию. Всё, что произошло вчера, осталось позади», — приводит слова Раяковича Clutch Points.

Напомним, Раякович обрушился с критикой на судей, которые обслуживали их встречу с «озёрниками».

«Это позор. Стыдно за судей, стыдно за лигу, которая допускает такое. У них 23 штрафных броска, а мы получаем в решающей четверти только два?» — сказал тогда Раякович.

После 38 игр регулярного чемпионата «Торонто» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 15 побед при 23 поражениях.

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