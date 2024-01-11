Стив Керр: сейчас нам просто не хватает уверенности

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался по поводу плохой формы команды в сезоне-2023/2024 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Думаю, сейчас нам просто не хватает уверенности. Иногда наступает такой момент, когда ты просто теряешь веру в себя. Такое случается. И именно это произошло с нашей командой в последние несколько дней. Я думаю, мы просто потеряли дух, уверенность в себе, которая должна быть присуща талантливым командам, которые играют в жёстком графике.

Нам нужен Дрэймонд, нам нужны парни, которые могут сплотить войска прямо сейчас. Когда ты проходишь через такое, есть только один выход — сражаться вместе, конкурировать вместе», — приводит слова Керра Uproxx.

Сегодня, 11 января, завершился очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Игра завершилась со счётом 141:105 в пользу «Нью-Орлеана».