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Стив Керр: сейчас нам просто не хватает уверенности

Стив Керр: сейчас нам просто не хватает уверенности
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался по поводу плохой формы команды в сезоне-2023/2024 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

«Думаю, сейчас нам просто не хватает уверенности. Иногда наступает такой момент, когда ты просто теряешь веру в себя. Такое случается. И именно это произошло с нашей командой в последние несколько дней. Я думаю, мы просто потеряли дух, уверенность в себе, которая должна быть присуща талантливым командам, которые играют в жёстком графике.

Нам нужен Дрэймонд, нам нужны парни, которые могут сплотить войска прямо сейчас. Когда ты проходишь через такое, есть только один выход — сражаться вместе, конкурировать вместе», — приводит слова Керра Uproxx.

Сегодня, 11 января, завершился очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Игра завершилась со счётом 141:105 в пользу «Нью-Орлеана».

НБА - регулярный чемпионат
11 января 2024, четверг. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
105 : 141
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Голден Стэйт Уорриорз: Муди - 21, Джексон-Дэвис - 19, Карри - 15, Томпсон - 13, Куминга - 12, Луни - 7, Уиггинс - 5, Шарич - 4, Киньонес - 3, Джозеф - 2, Подзиемски - 2, Santos - 2, Грин
Нью-Орлеан Пеликанс: Валанчюнас - 21, Уильямсон - 19, Мёрфи - 16, Макколлум - 14, Хоукинс - 14, Ингрэм - 13, Джонс - 12, Маршалл - 12, Дэниэлс - 8, Нэнс - 6, Зеллер - 6, Альварадо, Лидделл, Робинсон-Эрл
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