Карл: горжусь «Майами Хит» за продление контракта с Споэльстрой

Прославленный тренер и член Зала славы НБА Джордж Карл разместил новый пост у себя в социальных сетях, в котором выразил уважение «Майами Хит» за то, что они продлили контракт с главным тренером команды Эриком Споэльстрой.

«Я горжусь организацией «Майами Хит» за продление контракта с тренером Споэльстрой и рад, что Пэт Райли поддерживает тренеров прогрессивным способом!», — написал Карл.

Ранее стало известно, что «Майами Хит» и главный тренер Эрик Споэльстра достигли соглашения по поводу продления контракта на восемь лет и $ 120 млн.

53-летний Споэльстра дважды становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами» — в 2012 и 2013 году. Также Споэльстра участвовал в финалах 2011, 2014, 2020 и 2023 года. Специалист входит в топ-20 самых побеждающих тренеров в истории.