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Эдриан Войнаровски назвал лучшего тренера в НБА

Эдриан Войнаровски назвал лучшего тренера в НБА
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Известный инсайдер Эдриан Войнаровски назвал лучшего, по его мнению, тренера в Национальной баскетбольной лиге.

«Эрик Споэльстра является лучшим тренером в НБА», — сказал Войнаровски в эфире передачи ESPN.

Ранее стало известно, что «Майами Хит» и главный тренер Эрик Споэльстра достигли соглашения по поводу продления контракта на восемь лет и $ 120 млн.

53-летний Споэльстра дважды становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами» — в 2012 и 2013 году. Также Споэльстра участвовал в финалах 2011, 2014, 2020 и 2023 года. Специалист входит в топ-20 самых побеждающих тренеров в истории.

На данный момент «Хит» занимают восьмое место в Восточной конференции нынешнего сезона НБА. На счету клуба из Флориды 21 победа и 16 поражений.

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