Споэльстра рассказал, в чём уникальность франшизы «Майами Хит»

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра рассказал, в чём заключается уникальность франшизы, в которой он работает.

«Очень приятно, что у нас есть такая постоянная стабильность, а затем и у персонала, что мы можем рассчитывать на обозримое будущее. Если говорить о стабильности, то каждая франшиза в профессиональном спорте бросается такими словами, как стабильность, семья, последовательность и преемственность, — все это бросают. Но очень немногие на самом деле выполняют их. И поэтому я невероятно благодарен семье Арисон», — приводит слова Споэльстры Clutch Points.

Ранее стало известно, что «Майами Хит» и главный тренер Эрик Споэльстра достигли соглашения по поводу продления контракта на восемь лет и $ 120 млн.

53-летний Споэльстра дважды становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами» — в 2012 и 2013 году. Также Споэльстра участвовал в финалах 2011, 2014, 2020 и 2023 года. Специалист входит в топ-20 самых побеждающих тренеров в истории.