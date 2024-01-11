Джейсон Тейтум дерзко ответил журналисту на вопрос о лёгком календаре «Селтикс»

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум ответил журналисту на вопрос о том, что «кельтам» предстоит провести следующие игры против не самых сильных команд в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я где-то читал, что они говорят, что у нас остался самый лёгкий календарь в регулярном чемпионате… Я не знаю, когда эта фигня начнётся, но точно не сейчас. Мы имеем довольно сложный график, и нам сейчас не до веселья», – сказал Джейсон Тейтум на пресс-конференции.

Напомним, в последнем матче «Бостон» обыграл лидера Западной конференции «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 127:120 (ОТ). Тейтум в общей сложности провёл на площадке 42 минуты, набрав суммарно 45 очков (13 из 26 с игры, где 6 из 11 — трёхочковые), четыре подбора, две результативные передачи и один перехват.