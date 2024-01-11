Журналист назвал игрока «Голден Стэйт», которого скоро обменяют

Североамериканский журналист и обозреватель The Athletic Энтони Слэйтер сообщил, что «Голден Стэйт Уорриорз» в скором времени может обменять одного из лидеров коллектива Эндрю Уиггинса.

«Нынешнее сочетание игроков не работает. «Уорриорз» имеют результат 17–20, при том, что имеют самый большой в истории налог на роскошь. Это слишком дорогая цена для уровня ниже среднего. Они всё ещё хотят вернуться на былой уровень в чемпионате.

Я ожидаю от них обмена с целью приобретения высокого игрока. Они могут использовать истекающий контракт Криса Пола для усиления ротации, а также слышал, что они присматривались к центровым.

Поэтому я считаю, что Эндрю Уиггинса обменяют с большей вероятностью, чем Жонатана Кумингу, который этим летом получит право на продление контракта. Жонатан играет лучше чем Эндрю. К тому же Куминга может стать частью важного будущего команды», – приводи слова Слэйтера The Athletic.