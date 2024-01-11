«Наведите порядок». Девин Букер — об ужасной игре «Финикса»

Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер высказался после разгромного поражения команды от «Лос-Анджелес Клипперс» в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.

«Наведите порядок. У нас был выходной, и пришло время смириться с этим (с разгромным поражение от «Клипперс»). Нужно прийти сегодня в спортзал, обсудить всё и просто оставить это в прошлом. Необходимо двигаться вперёд», – приводит слова Букера AZ Central.

Напомним, клуб из Аризоны в последнем матче уступил «Клипперс» со счётом 111:138. Это поражение стало самым разгромным для «Финикса» в сезоне-2023/2024.

На данный момент «Финикс» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Аризоны победил в 19 матчах при 18 поражениях.