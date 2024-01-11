«Всё возвращается». Леонард — о том, что отказался от $ 8,5 млн в контракте с «Клипперс»

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард рассказал о новом соглашении с клубом из Калифорнии.

«Я думаю, что по большей части всё возвращается, поэтому моё подписание нового контракта даёт нам шанс переподписать обоих игроков (Джорджа и Хардена)», – сказал Леонард на пресс-конференции после матча с «Торонто Рэпторс».

Отметим, что Леонард подписал не максимальный контракт с «Клипперс», а отказался от $ 8,5 млн, тем самым игрок позволил команде быть намного гибче в плане подписания новых контрактов с другими лидерами коллектива Полом Джорджем и Джеймсом Харденом.

«Звезда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард подписал новый трёхлетний контракт на сумму $ 152,4 млн, который свяжет его с клубом до конца сезона-2026/2027.