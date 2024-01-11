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Щербенёв назвал главное преимущество «Локомотива-Кубань» над ЦСКА

Щербенёв назвал главное преимущество «Локомотива-Кубань» над ЦСКА
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Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв назвал главное преимущество краснодарского клуба над московским ЦСКА перед очным матчем команд в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«В чём наше преимущество над армейцами? Думаю, в молодости и агрессивной защите. Будем навязывать сопернику жёсткую игру и стараться не дать им показывать их баскетбол. Надеюсь, это принесёт результат», –приводит слова Александра Щербенёва «Матч ТВ».

На данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ с 18 победами при двух поражениях. В свою очередь, «Локомотив-Кубань» расположился на четвёртой строчке с результатом – 15-6.

Напомним, «Локомотив-Кубань» по ходу прошлогоднего плей-офф в полуфинале обыграл ЦСКА со счётом 4-3. В финале Единой лиги ВТБ краснодарский клуб играл с казанским УНИКСом, которому уступил с результатом 1-4.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
13 января 2024, суббота. 14:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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