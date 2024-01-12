Дорси — лучший игрок 20-го тура Евролиги по показателю «плюс-минус», Льюль — третий

Защитник «Фенербахче» Тайлер Дорси стал лучшим игроком 20-го тура Евролиги по показателю «плюс-минус». Он вышел со скамейки и провёл 23 минуты на площадке. Вместе с ним турецкий клуб смог набрать на 26 очков больше, чем «Партизан».

Список лучших игроков 20-го тура Евролиги по показателю «плюс-минус»

1. Тайлер Дорси («Фенербахче») +26.

2. Джош Небо («Маккаби» Тель-Авив) +24.

3. Серхио Льюль («Реал» Мадрид) +23.

4. Нэйт Сестина («Фенербахче») +21.

4. Дишоун Пьерр («Фенербахче») +21.

4. Уэйд Болдуин («Маккаби» Тель-Авив) +21.

На данный момент первые шесть мест, обеспечивающие прямой выход в плей-офф, занимают следующие команды: «Реал» Мадрид, «Барселона», «Виртус» Болонья, «Панатинаикос», «Фенербахче» и «Маккаби» Тель-Авив.