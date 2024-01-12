Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дорси — лучший игрок 20-го тура Евролиги по показателю «плюс-минус», Льюль — третий

Дорси — лучший игрок 20-го тура Евролиги по показателю «плюс-минус», Льюль — третий
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Фенербахче» Тайлер Дорси стал лучшим игроком 20-го тура Евролиги по показателю «плюс-минус». Он вышел со скамейки и провёл 23 минуты на площадке. Вместе с ним турецкий клуб смог набрать на 26 очков больше, чем «Партизан».

Список лучших игроков 20-го тура Евролиги по показателю «плюс-минус»

1. Тайлер Дорси («Фенербахче») +26.
2. Джош Небо («Маккаби» Тель-Авив) +24.
3. Серхио Льюль («Реал» Мадрид) +23.
4. Нэйт Сестина («Фенербахче») +21.
4. Дишоун Пьерр («Фенербахче») +21.
4. Уэйд Болдуин («Маккаби» Тель-Авив) +21.

На данный момент первые шесть мест, обеспечивающие прямой выход в плей-офф, занимают следующие команды: «Реал» Мадрид, «Барселона», «Виртус» Болонья, «Панатинаикос», «Фенербахче» и «Маккаби» Тель-Авив.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android