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Тристан Томпсон получил удаление во время матча с «Бруклином» в Париже

Тристан Томпсон получил удаление во время матча с «Бруклином» в Париже
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Центровой «Кливленд Кавальерс» Тристан Томпсон принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бруклин Нетс», в котором его команда одержала победу со счётом 111:102. Отметим, что игра прошла в Париже.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В начале заключительной четверти Томпсон после игрового эпизода вступил в словесную перепалку с центровым «Бруклина» Николасом Клэкстоном. Как итог, центровой «Кливленда» ушёл в подтрибунное помещение из-за удаления.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал атакующий защитник Донован Митчелл, набравший 45 очков (15 из 30 с игры, где 4 из 12 — трёхочковые), 12 подборов и шесть результативных передач. На счету Томпсона одно очко и два подбора.

НБА - регулярный чемпионат
11 января 2024, четверг. 22:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
111 : 102
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 45, ЛеВерт - 21, Аллен - 12, Окоро - 12, Ньянг - 10, Меррилл - 6, Уэйд - 4, Томпсон - 1, Страс, Портер, Бейтс, Джонс
Бруклин Нетс: Бриджес - 26, Томас - 26, Уокер - 20, Клэкстон - 13, Уотфорд - 8, Джонсон - 3, Смит - 2, Джайлс - 2, Динвидди - 2, О'Нил, Шарп, Финни-Смит
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