Тристан Томпсон получил удаление во время матча с «Бруклином» в Париже

Центровой «Кливленд Кавальерс» Тристан Томпсон принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бруклин Нетс», в котором его команда одержала победу со счётом 111:102. Отметим, что игра прошла в Париже.

В начале заключительной четверти Томпсон после игрового эпизода вступил в словесную перепалку с центровым «Бруклина» Николасом Клэкстоном. Как итог, центровой «Кливленда» ушёл в подтрибунное помещение из-за удаления.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал атакующий защитник Донован Митчелл, набравший 45 очков (15 из 30 с игры, где 4 из 12 — трёхочковые), 12 подборов и шесть результативных передач. На счету Томпсона одно очко и два подбора.