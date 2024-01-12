Бэм Адебайо оценил перспективы «Оклахомы» и Чета Холмгрена

Центровой, один из лидеров «Майами Хит» Бэм Адебайо высказался о центровом, новичке «Оклахома-Сити Тандер» Чете Холмгрене. Адебайо также предположил, что «Оклахома» может добиться успеха в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Как по мне, он хорошо подходит этой команде — особенно то, как они чувствуют друг друга. Они шокируют людей. Не удивлюсь, если они [«Оклахома-Сити Тандер»] продолжат своё выступление в июне (имеется в виду финальная часть плей-офф. — Прим. «Чемпионата)», — сказал Адебайо во время пресс-конференции.

В нынешнем сезоне центровой «Майами» принял участие в 27 матчах, набирая в среднем 22,1 очка, 10,4 подбора и четыре результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 51,3, трёхочковых — 14,3. На счету Холмгрена 17,9 очка, 7,4 подбора и 2,7 передачи в среднем.