Брат Янниса Адетокунбо получил технический за симуляцию через 9 секунд после выхода

Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Таннасис Адетокунбо, брат Янниса Адетокунбо, принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс», в котором его команда одержала победу со счётом 135:102.

В начале заключительной четверти при счёте 116:81 в пользу «Милуоки» Таннасис вышел на площадку. Примечательно, что спустя девять секунд игрового времени греческий форвард получил технический фол за симуляцию.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Таннасис в общей сложности провёл на площадке девять минут, набрав суммарно шесть очков (3 из 5 с игры), один подбор, одна результативная передача и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» баскетболиста по итогам игры составил «-2».