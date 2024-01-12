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Брат Янниса Адетокунбо получил технический за симуляцию через 9 секунд после выхода

Брат Янниса Адетокунбо получил технический за симуляцию через 9 секунд после выхода
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Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Таннасис Адетокунбо, брат Янниса Адетокунбо, принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс», в котором его команда одержала победу со счётом 135:102.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В начале заключительной четверти при счёте 116:81 в пользу «Милуоки» Таннасис вышел на площадку. Примечательно, что спустя девять секунд игрового времени греческий форвард получил технический фол за симуляцию.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Таннасис в общей сложности провёл на площадке девять минут, набрав суммарно шесть очков (3 из 5 с игры), один подбор, одна результативная передача и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» баскетболиста по итогам игры составил «-2».

НБА - регулярный чемпионат
12 января 2024, пятница. 03:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
135 : 102
Бостон Селтикс
Бостон
Милуоки Бакс: Портис - 28, Адетокунбо - 24, Лиллард - 21, Бисли - 16, Лопес - 15, Грин - 9, Пэйн - 7, Адетокунбо - 6, Миддлтон - 5, Ливингстон - 2, Коннотон - 2, Боучэмп, Вашингтон Мл., Лопес, Джексон
Бостон Селтикс: Притчард - 21, Хозер - 15, Бриссетт - 13, Браун - 10, Михайлюк - 9, Тейтум - 7, Холидэй - 6, Порзингис - 6, Стивенс - 5, Бэнтон - 4, Кета - 4, Уайт - 2, Корнет
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