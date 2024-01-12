Донован Митчелл: мне бы очень хотелось вернуться в Париж и сыграть на ОИ

Атакующий защитник, один из лидеров «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл высказался после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бруклин Нетс», который прошёл вчера, 11 января, в Париже. Победу одержала команда Митчелла со счётом 111:102.

«Мне бы очень хотелось вернуться и сыграть на Олимпийских играх [в Париже в 2024 году]. Париж очень завораживающий баскетбольный город. Я понял это, когда впервые приехал сюда во время своего [делового] турне. Было очень весело. Я также рад, что «Кавальерс» одержали победу», — сказал Митчелл во время пресс-конференции.

Отметим, что Митчелл в общей сложности провёл на площадке 41 минут, набрав суммарно 45 очков (15 из 30 с игры, где 4 из 12 — трёхочковые), 12 подборов, шесть результативных передач и четыре перехвата. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам игры составил «+11».