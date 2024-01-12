Все результаты игрового дня НБА 12 января

Сегодня, 12 января, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня НБА 11 января:
«Кливленд Кавальерс» — «Бруклин Нетс» — 111:102;
«Милуоки Бакс» — «Бостон Селтикс» — 135:102;
«Оклахома-Сити Тандер» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 139:77;
«Даллас Маверикс» — «Нью-Йорк Никс» — 128:124;
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс Санз» —;
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Среди ярких индивидуальных перформансов стоит в первую очередь отметить защитника «Кливленда» Донована Митчелла. На его счету 45 очков, 12 подборов и шесть результативных передач. Также отметим разыгрывающего «Далласа» Кайри Ирвинга. Он набрал 44 очка, совершил четыре подбора и 10 передач.
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