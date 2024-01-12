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Все результаты игрового дня НБА 12 января

Все результаты игрового дня НБА 12 января
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Сегодня, 12 января, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 11 января:

«Кливленд Кавальерс» — «Бруклин Нетс» — 111:102;
«Милуоки Бакс» — «Бостон Селтикс» — 135:102;
«Оклахома-Сити Тандер» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 139:77;
«Даллас Маверикс» — «Нью-Йорк Никс» — 128:124;
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс Санз» —;

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Среди ярких индивидуальных перформансов стоит в первую очередь отметить защитника «Кливленда» Донована Митчелла. На его счету 45 очков, 12 подборов и шесть результативных передач. Также отметим разыгрывающего «Далласа» Кайри Ирвинга. Он набрал 44 очка, совершил четыре подбора и 10 передач.

НБА - регулярный чемпионат
12 января 2024, пятница. 03:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
135 : 102
Бостон Селтикс
Бостон
Милуоки Бакс: Портис - 28, Адетокунбо - 24, Лиллард - 21, Бисли - 16, Лопес - 15, Грин - 9, Пэйн - 7, Адетокунбо - 6, Миддлтон - 5, Ливингстон - 2, Коннотон - 2, Боучэмп, Вашингтон Мл., Лопес, Джексон
Бостон Селтикс: Притчард - 21, Хозер - 15, Бриссетт - 13, Браун - 10, Михайлюк - 9, Тейтум - 7, Холидэй - 6, Порзингис - 6, Стивенс - 5, Бэнтон - 4, Кета - 4, Уайт - 2, Корнет
НБА - регулярный чемпионат
12 января 2024, пятница. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
139 : 77
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Уильямс - 21, Холмгрен - 19, Гидди - 13, Дорт - 11, Манн - 11, Дженг - 9, Уильямс - 6, Уотерс III - 6, Джонсон - 4, Уоллес - 4, Мицич - 2, Уильямс - 2, Джо, Уиггинс
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 14, Хендерсон - 13, Мюррэй - 9, Грант - 9, Рит - 8, Шарп - 7, Камара - 6, Тибулл - 4, Минайя - 4, Рупер - 3, Брогдон, Баджи
НБА - регулярный чемпионат
12 января 2024, пятница. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
128 : 124
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Даллас Маверикс: Ирвинг - 44, Хардуэй-младший - 32, Грин - 18, Уильямс - 11, Джонс - 9, Харди - 8, Пауэлл - 4, Моррис - 2, Лоусон, Уильямс, Холмс, Карри
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 32, Брансон - 30, Дивинченцо - 19, Ануноби - 10, Гримс - 9, Хартенштайн - 8, Ачиува - 7, Макбрайд - 5, Харт - 4, Флинн, Фурнье, Браун, Симс, Арчидиаконоу
НБА - регулярный чемпионат
12 января 2024, пятница. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
3-я четверть
58 : 74
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Худ-Скифино, Расселл, Вандербилт, Дэвис, Мэйс, Реддиш, Кристи, Хэйс, Принс, Ривз, Уиндлер, Джеймс
Финикс Санз: Букер, Окоги, Бил, Мету, Гудвин, Аллен, Бол, Ватанабэ, Нуркич, Бэйтс-Диоп, Гордон, Литтл, Азубуике, Дюрант
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