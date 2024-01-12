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Шэмс Чарания рассказал, когда Ламело Болл может вернуться в строй

Шэмс Чарания рассказал, когда Ламело Болл может вернуться в строй
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Североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания заявил, что разыгрывающий, лидер «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл может сыграть в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сан-Антонио Спёрс».

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Отметим, что встреча назначена на завтра, 13 января. Болл не принимает участия в играх с 28 ноября минувшего года из-за растяжения связок правого голеностопа, полученного во время матча с «Орландо Мэджик» в ночь с 26 на 27 ноября.

В нынешнем сезоне 22-летний баскетболист принял участие в 15 встречах, набирая в среднем 24,7 очка, 8,2 результативной передачи и 5,5 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 44,3, трёхочковых — 38,8.

НБА - регулярный чемпионат
13 января 2024, суббота. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Не начался
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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