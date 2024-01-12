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Дэвид Бекхэм и Роналдо посетили матч НБА в Париже

Дэвид Бекхэм и Роналдо посетили матч НБА в Париже
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Прославленный английский футболист, президент американского клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал, как посещал матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), проходивший в Париже (Франция). Вместе с Бекхэмом на игре присутствовал известный бразильский футболист Роналдо, с которым Дэвид выступал в мадридском «Реале», а также экс-игрок НБА Тони Паркер.

«Отличный вечер в Париже», — подписал фото Бекхэм.

Фото: Из личного архива Дэвида Бекхэма

Бекхэм, Роналдо и Паркер присутствовали на матче регулярного чемпионата НБА между клубами «Кливленд Кавальерс» и «Бруклин Нетс». Встреча завершилась со счётом 111:102 в пользу «Кливленда».

Ранее комментарий после матча между «Кавальерс» и «Бруклина» дал атакующий защитник «Кавальерс» Донован Митчелл.

Намерения Митчелла:
Донован Митчелл: мне бы очень хотелось вернуться в Париж и сыграть на ОИ
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