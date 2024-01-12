Роналдо встретился с Мбаппе на матче НБА в Париже

Известный бразильский футболист, президент бразильского «Крузейро» и испанского «Вальядолида» Роналдо посетил матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который 11 января проходил в Париже (Франция). На баскетбольной игре присутствовал также лидер футбольного клуба «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Оба прославленных футболиста встретились друг с другом.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Роналдо и Мбаппе посетили матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Кливленд Кавальерс» и «Бруклин Нетс». Встреча завершилась со счётом 111:102 в пользу «Кливленда».

В настоящий момент «Кливленд» занимает пятое место в турнирной таблице НБА Восточной конференции (22 победы – 15 поражений). «Бруклин» располагается на 10-й позиции (16 побед – 22 поражения).