Лучший школьник США примет участие в Nike Hoop Summit 2024

Один из самых известных школьников США на данный момент, претендент на первый номер драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года Купер Флэгг примет участие в ежегодном баскетбольном лагере Nike Hoop Summit, где встретятся соборные США и Мира.

Отметим, что в прошлом году Флэгг принял предложение университета Дьюк и будет выступать за «синих дьяволов» в NCAA (студенческой баскетбольной лиге США). При этом большинство мок-драфтов выделяет Купера как лучшего игрока драфт-класса 2025 года.

В декабре 2024 года на первом курсе колледжа Куперу исполнится 18 лет, таким образом, игрок может претендовать на то, чтобы выставить свою кандидатуру на участие в драфте 2025 года.

В 2022 году Флэгг входил в состав сборной США на чемпионате мира среди юношей 17 лет, в котором американцы завоевали золотые медали.

Индивидуальные действия Купера Флэгга в очередном матче: