Команда Дюранта впервые с 2018 года обыграла команду Леброна в НБА

Форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант впервые за пять лет одержал победу в матче Национальной баскетбольной ассоциации, в котором его соперником являлся Леброн Джеймс, сообщает ESPN US.

Как сообщается, сегодняшняя гостевая победа «Финикс Санз» над «Лос-Анджелес Лейкерс» (127:109) в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации стала для Дюранта первой над Джеймсом с 2018 года.

Дюрант отметился в матче 18 очками, пятью подборами и пятью результативными передачами. На счету Джеймса 10 очков, пять подборов и девять передач. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Финикса» Брэдли Бил, принесший в копилку своей команды 37 очков, шесть подборов и четыре результативных передачи.