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Леброн Джеймс назвал фактор, который поможет «Лейкерс» улучшить результаты

Леброн Джеймс назвал фактор, который поможет «Лейкерс» улучшить результаты
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о том, что может помочь команде улучшить свои результаты. В последних семи матчах в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации калифорнийский клуб потерпел пять поражений.

«Очевидно, что в каждой игре есть свои трудности. Но я скажу, что в тот сезон, когда мы выиграли чемпионат, я был на первом месте в лиге по количеству результативных передач.

Я не сравниваю команды между собой, потому что и тогда у нас была отличная команда — но это всегда становилось важным подспорьем, когда у меня получались игры с большим количеством передач, в которых я чувствовал, что все вовлечены в игру. Когда у меня были высокие показатели передач, большинство из них доходило до Энтони Дэвиса, а это очень хорошо. Это здорово для нашей команды, потому что он важен для нас», — приводит слова Джеймса Fadeaway World.

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