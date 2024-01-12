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Емченко высказался о принципиальном матче «Локомотива-Кубань» с ЦСКА

Емченко высказался о принципиальном матче «Локомотива-Кубань» с ЦСКА
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Атакующий защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко поделился мнением о игре с московским ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Как готовимся к принципиальному матчу с ЦСКА? Готовимся так же, как и ко всем соперникам: подробно разбираем действия каждого игрока и комбинации — ничего необычного

В чём наше преимущество над соперником? Во-первых, это домашняя площадка, наши болельщики, которые всегда нас заводят и гонят вперёд к победе. Во-вторых, командная игра: считаю, что в этом плане мы выглядим более слаженной и дружной командой. Но это ещё предстоит доказать на паркете», – приводит слова Емченко «Матч ТВ».

На данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ с 18 победами при двух поражениях. В свою очередь, «Локомотив-Кубань» расположился на четвёртой строчке с результатом — 15-6.

Напомним, «Локомотив-Кубань» по ходу прошлогоднего плей-офф в полуфинале обыграл ЦСКА со счётом 4-3. В финале Единой лиги ВТБ краснодарский клуб играл с казанским УНИКСом, которому уступил с результатом 1-4.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
13 января 2024, суббота. 14:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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