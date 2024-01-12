Источник: экс-игрок ЦСКА подпишет контракт с «Црвеной Звездой»

Бывший игрок московского ЦСКА Кори Хиггинс подпишет контракт с сербской «Црвеной Звездой». Об этом сообщает De Telegraf со ссылкой на несколько сербских журналистов.

Отметим, что в матче 21-го тура Евролиги между «Олимпией Миланом» и «Црвеной Звездой» защитник белградской команды Неманья Недович получил травму и выбыл как минимум на месяц. Поэтому сербский клуб экстренно ищет замену своему баскетболисту.

Последней командой 34-летнего Хиггинса была каталонская «Барселона». Игрок не сумел договориться о продлении контракта с испанским клубом и после этого не перешёл ни в одну из команд.

Напомним, с 2015 по 2019 год баскетболист выступал за московский ЦСКА. Вместе с красно-синими Хиггинс дважды выигрывал Евролигу.

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.