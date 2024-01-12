«Перед ЦСКА настроение особенное». Секулич – о матче с лидером Единой лиги ВТБ

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал скорую встречу краснодарского клуба с московским ЦСКА, который является лидером турнирной таблицы Единой лиги ВТБ.

«Для болельщиков «Локомотива» матчи с ЦСКА – особенные, а для команды? Мы всегда стараемся относиться одинаково к каждой следующей игре. Но, конечно, перед ЦСКА настроение особенное. Мы понимаем, какого уровня этот соперник. И это всегда даёт дополнительную мотивацию.

Как влияет на игроков серия из шести побед кряду? Серия побед всегда помогает обрести уверенность, выходить на следующий матч с мыслями о том, что ты всё делаешь правильно. С другой стороны, нельзя почивать на лаврах, думая, что сделал что-то важное. Победная серия в середине сезона – это не самодостаточный результат. Самые важные матчи ещё впереди. Нельзя расслабляться, нужно на каждую следующую игру выходить с полной концентрацией сил и внимания», – приводит слова Секулича пресс-служба «Локомотива-Кубань».

На данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ с 18 победами при двух поражениях. В свою очередь, «Локомотив-Кубань» расположился на четвёртой строчке с результатом 15-6.

Напомним, «Локомотив-Кубань» по ходу прошлогоднего плей-офф в полуфинале обыграл ЦСКА со счётом 4-3. В финале Единой лиги ВТБ краснодарский клуб встречался с казанским УНИКСом, которому уступил с результатом 1-4.