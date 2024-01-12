Кто являлся лучшим лёгким форвардом 2010-х?

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Мы продолжаем серии опросов с целью выяснить символические пятёрки десятилетий. Сегодня, 12 января, мы продолжаем голосование за игроков из 2010-х. Кто являлся лучшим лёгким форвардом той декады?

Для сравнения приведём достижения, касающиеся только промежутка между сезонами-2009/2010 и 2018/2019.

Леброн Джеймс: три чемпионства, три MVP, 10 участий на Матчах всех звёзд, 10 попаданий в символические сборные по итогам сезона.

Кевин Дюрант: два чемпионство, одно MVP, 10 участий на Матчах всех звёзд, девять попаданий в символические сборные по итогам сезона.

Кавай Леонард: два чемпионства, две награды «Лучший оборонительный игрок», три участия на Матчах всех звёзд, три попадания в символические сборные по итогам сезона.

Пол Джордж: шесть участий на Матчах всех звёзд, пять попаданий в символические сборные по итогам сезона.

Кармело Энтони: восемь участий на Матчах всех звёзд, три попадания в символические сборные по итогам сезона.