Заслуженный тренер России Елевич поделился ожиданиями от матча «Локомотива» с ЦСКА

Заслуженный тренер России Сергей Елевич рассказал об ожиданиях от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между краснодарским «Локомотивом-Кубань» и московским ЦСКА, который состоится завтра, 13 декабря, в 14:30 мск.

«ЦСКА — клуб амбициозный, и они не должны все время попадать в зону турбулентности. Мое твердое убеждение — они сделают выводы из тех неудач. Матч то получиться должен. Все ждут этой встречи. Бутончик, то есть игра, должен в этом матче раскрыться.

Не хочу прогнозировать, кто кого может победить, но не сомневаюсь, что мы увидим очень хороший матч. Здесь сложно говорить о преимуществах соперников друг перед другом: команды равные по силе, равная, упорная борьба и ожидается. Но ЦСКА уступал «Локомотиву» в последних матчах по той причине, что краснодарцы находили ключ к защитным действиям соперника, что и помогало им победить», – приводит слова Елевича «Матч ТВ».

На данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ с 18 победами при двух поражениях. В свою очередь, «Локомотив-Кубань» расположился на четвёртой строчке с результатом 15-6.

Напомним, «Локомотив-Кубань» по ходу прошлогоднего плей-офф в полуфинале обыграл ЦСКА со счётом 4-3. В финале Единой лиги ВТБ краснодарский клуб встречался с казанским УНИКСом, которому уступил с результатом 1-4.