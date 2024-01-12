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«Барселона» демонстрирует феноменальную защиту с Яном Веселы на паркете

Каталонская «Барселона» показывает феноменальную статистику в обороне, когда на паркете присутствует центровой Ян Веселы.

Когда на паркете находился 33-летний Веселы соперники забросили 721 очко в корзину «Барселоны». В то время, как центровой Вилли Эрнангомес позволил забросить 725. Но при этом Веселы провёл на 131 игровое владение больше на паркете, чем Эрнангомес (716 против 585).

На данный момент «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Евролиги с 14 победами при шести поражениях в чемпионате.

В прошлом сезоне каталонский клуб пробился в «Финал четырёх» Евролиги, где занял четвёртое место, уступив сперва мадридскому «Реалу», а затем французскому «Монако».

Сегодня в 22:25 мск «Барселона» на домашнем паркете сыграет с литовским «Жальгирисом» в рамках 21-го тура Евролиги.

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