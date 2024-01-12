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«Леброн Джеймс добьётся увольнения Дарвина Хэма». Эксперт – об ужасной игре «Лейкерс»

«Леброн Джеймс добьётся увольнения Дарвина Хэма». Эксперт – об ужасной игре «Лейкерс»
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Известный телеведущий и баскетбольный эксперт Скип Бэйлесс рассказал, что «Лос-Анджелес Лейкерс» могут уволить главного тренера Дарвина Хэма после того, как команда проиграла «Финикс Санз» с разгромным счётом в регулярном чемпионате НБА.

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«Подобные игры заставляют думать, что Леброн (Джеймс) добьётся увольнения Дарвина Хэма», – написал Скип Бэйлесс в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, что «Лейкерс» уступили «Финиксу» со счётом 109:127. Это поражение стало для команды из Лос-Анджелеса 11-м в последних 16-и матчах регулярного чемпионата.

На данный момент «Лейкерс» занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Лос-Анджелеса победил в 19 матчах при 20 поражениях.

Отметим, что всё чаще в СМИ мелькает информация о том, что игроки «Лейкерс» недовольны Хэмом.

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