Дэмьен Лиллард прокомментировал самое крупное поражение «Бостона» в сезоне

Разыгрывающий «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард прокомментировал самое крупное поражение «Бостон Селтикс» в сезоне-2023/2024.

«Я думаю, вы должны держаться за это чувство. Самое главное, как я уже сказал, мы не сделали ничего особенного. Но мы все могли почувствовать, каково это, когда мы просто выполняли свою работу. Мы отлично бросали. Были в шикарной физической форме. Мы не давали им играть в простой баскетбол.

Так что я думаю, мы просто должны сохранить это ощущение того, что мы сделали и что мы демонстрировали такую игру против действительно хорошей команды. Мы должны запомнить это чувство», – сказал Лиллард на пресс-конференции после матча с «Бостоном».

Напомним, что «Бостон» проиграл «Милуоки» со счётом 102:135. Это поражение стало для клуба из Массачусетса самым крупным в сезоне-2023/2024 НБА.