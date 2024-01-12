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Дэмьен Лиллард прокомментировал самое крупное поражение «Бостона» в сезоне

Дэмьен Лиллард прокомментировал самое крупное поражение «Бостона» в сезоне
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Разыгрывающий «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард прокомментировал самое крупное поражение «Бостон Селтикс» в сезоне-2023/2024.

НБА. Календарь
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«Я думаю, вы должны держаться за это чувство. Самое главное, как я уже сказал, мы не сделали ничего особенного. Но мы все могли почувствовать, каково это, когда мы просто выполняли свою работу. Мы отлично бросали. Были в шикарной физической форме. Мы не давали им играть в простой баскетбол.

Так что я думаю, мы просто должны сохранить это ощущение того, что мы сделали и что мы демонстрировали такую игру против действительно хорошей команды. Мы должны запомнить это чувство», – сказал Лиллард на пресс-конференции после матча с «Бостоном».

Напомним, что «Бостон» проиграл «Милуоки» со счётом 102:135. Это поражение стало для клуба из Массачусетса самым крупным в сезоне-2023/2024 НБА.

НБА - регулярный чемпионат
12 января 2024, пятница. 03:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
135 : 102
Бостон Селтикс
Бостон
Милуоки Бакс: Портис - 28, Адетокунбо - 24, Лиллард - 21, Бисли - 16, Лопес - 15, Грин - 9, Пэйн - 7, Адетокунбо - 6, Миддлтон - 5, Ливингстон - 2, Коннотон - 2, Боучэмп, Вашингтон Мл., Лопес, Джексон
Бостон Селтикс: Притчард - 21, Хозер - 15, Бриссетт - 13, Браун - 10, Михайлюк - 9, Тейтум - 7, Холидэй - 6, Порзингис - 6, Стивенс - 5, Бэнтон - 4, Кета - 4, Уайт - 2, Корнет
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