Рашид Уоллес: Дэвид Стерн был зол, когда «Пистонс» одолели «Лейкерс»

Чемпион НБА 2004 года Рашид Уоллес рассказал о том, как экс-комиссионер НБА Дэвид Стерн отреагировал на победу «Детройт Пистонс» в серии с «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Что Дэвид Стерн сделал, когда выдал нам титул? О-хо-хо. Вы можете пересмотреть это. Во-первых, он уже был разозлён, когда мы переиграли «Лос-Анджелес Лейкерс». Он промоутировал эту команду, как сумасшедший. Везде был нарратив о том, что у нас даже нет шансов против них. Но когда мы смогли доказать обратное, ему пришлось просто принять это», — заявил Уоллес на подкасте Pistons Talk.

Стерн однажды заявлял, что идеальным финалом для него была бы встреча «Лейкерс» с «Лейкерс». «Детройт» взял титул, переиграв «Лос-Анджелес» в серии со счётом 4:1.