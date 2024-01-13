Игрок «Црвены Звезды» Неманья Недович пропустит месяц из-за травмы

Сербский клуб «Црвена Звезда» сообщил о том, что защитник Неманья Недович пропустит, как минимум, четыре недели из-за частичного разрыва косой мышцы в области живота. Травма произошла во время матча Евролиги с «Олимпией», из-за чего игрок покинул площадку, успев семь минут.

В нынешнем розыгрыше Евролиги Неманья в среднем набирает 12,9 очков и 2,5 результативные передачи. «Црвена Звезда» находится на 13 месте в таблице после 21 тура. Команду отделяет одна победа до 10-го места, позволяющее принять участие в плей-ин.

Недович присоединится к Милошу Теодосичу в списке травмированных клуба. Тем не менее ожидается, что экс-игрок ЦСКА в скором времени сможет вернуться на паркет, когда восстановиться из-за небольшого повреждения подколенного сухожилия.