Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Майами» подождал развода Споэльстры, чтобы выдать ему контракт суммой на $ 120 млн

«Майами» подождал развода Споэльстры, чтобы выдать ему контракт суммой на $ 120 млн
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер Эрик Споэльстра на днях подписал рекордное соглашение с «Майами Хит». Сумма контракта составляет $ 120 млн, которые будут выплачиваться специалисту на протяжении восьми лет.

Стало известно, что руководители подождали, пока у Эрика закончится разводный процесс с его бывшей женой Никки Сапп. Сделано это было с целью, чтобы деньги по новому контракту достались только Споэльстре. Бывшая жена тренера осталась недовольна реакцией публики, которая обвиняла её в меркантильности.

«Судя по всей этой аудитории, эти люди даже не верят, что женщина может добиваться успеха сама. По их словам, девушки не могут быть искренне влюблены в успешных людей, они думают, что все дамы ищут денег. Будьте более вежливы», — написала Никки Сапп в своём профиле в социальной сети.

Сейчас читают:
От видеокоординатора до контракта в $ 120 млн. История Эрика Споэльстры
От видеокоординатора до контракта в $ 120 млн. История Эрика Споэльстры

Джимми Батлер на матче фарм-клуба «Майами»

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android