«Майами» подождал развода Споэльстры, чтобы выдать ему контракт суммой на $ 120 млн

Тренер Эрик Споэльстра на днях подписал рекордное соглашение с «Майами Хит». Сумма контракта составляет $ 120 млн, которые будут выплачиваться специалисту на протяжении восьми лет.

Стало известно, что руководители подождали, пока у Эрика закончится разводный процесс с его бывшей женой Никки Сапп. Сделано это было с целью, чтобы деньги по новому контракту достались только Споэльстре. Бывшая жена тренера осталась недовольна реакцией публики, которая обвиняла её в меркантильности.

«Судя по всей этой аудитории, эти люди даже не верят, что женщина может добиваться успеха сама. По их словам, девушки не могут быть искренне влюблены в успешных людей, они думают, что все дамы ищут денег. Будьте более вежливы», — написала Никки Сапп в своём профиле в социальной сети.

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