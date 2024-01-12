От видеокоординатора до контракта в $ 120 млн. История Эрика Споэльстры

Тренер Эрик Споэльстра на днях подписал рекордное соглашение с «Майами Хит». Сумма контракта составляет $ 120 млн, которые будут выплачиваться специалисту на протяжении восьми лет. Такое количество денег стало рекордным для тренеров НБА, что подчёркивает, насколько сильно организация верит в Споэльстру. Эрик работает главным тренером во флоридской франшизе с 2008 года. Среди современных наставников только Грег Попович проводит со своей нынешней командой больше времени.

Такая благоприятная обстановка сложилась не только из-за экстраординарного тренерского мастерства Споэльстры, но и в том числе из-за тех принципов, которых придерживается «Майами» в рабочих процессах. Эту систему создал Пэт Райли, президент, а в прошлом тренер «Хит». Сам Эрик минувшим летом отмечал особый подход легендарного Райли к работе.

«Пэт Райли — легенда баскетбола. Он ценит доверие, лояльность. Если честно, я был бы уже уволен несколько раз, если бы я работал в другом месте. Поэтому я ему очень благодарен. Мы пытаемся создать такую культуру, где мы доверяем друг другу», — рассказывал Споэльстра.

Эрик Споэльстра вместе с бывшей женой Никки Фото: Paul Zimmerman/Getty Images

Лояльность организации к своему тренеру настолько сильна, что «Майами» дождался, пока Эрик окончательно оформит развод со своей бывшей женой, чтобы деньги по новому контракту достались только Споэльстре. Интернет-пользователи настолько возбуждённо восприняли эту новость, что экс-супруга опубликовала сообщение с критикой всех насмехающихся болельщиков.

«Судя по всей этой аудитории, эти люди даже не верят, что женщина может добиваться успеха сама. По их словам, девушки не могут быть искренне влюблены в успешных людей, они думают, что все дамы ищут денег. Будьте более вежливы», — написала Никки Сапп в своём профиле в социальной сети.

Подход «Майами» однозначно работает. Эрик приводил команду к выходу в плей-офф в 12 сезонах из 15, доходил до финала шесть раз и смог взять два чемпионства. Не забываем, что «Хит» — это относительно молодая организация, но уже имеет три чемпионства в своей истории, тогда как немалое количество команд НБА, существующих куда дольше, вообще не могут похвастаться ни одним титулом. Начиная с 2008 года, когда Споэльстра стал главным тренером, только «Бостон» и «Сан-Антонио Спёрс» смогли одержать больше побед в регулярных сезонах, чем «Хит».

Пэт Райли и Эрик Споэльстра в 2006 году Фото: Doug Benc/Getty Images

Сложно поверить в это, но Споэльстра оказался в организации «Хит» даже чуть раньше, чем сам Пэт Райли. Оба этих персонажа пришли в «Майами» в 1995 году. Многие болельщики знают, что Эрик сначала работал видеокоординатором. Пэт Райли даже не знал его имени, но в его контракте был пункт о том, что он не имеет права менять человека на этой должности, иначе, как говорят их бывшие коллеги, Споэльстра был бы сразу же уволен.

Вообще, Эрик был довольно неплохим игроком на школьном и студенческом уровнях, и изначальным его планом было играть на Филиппинах, откуда родом его предки. Он сильно этим увлекался и смотрел игры филиппинского чемпионата на кассетах. Затем последовала некая задержка в оформлении документов, но Эрик не хотел ждать и принял предложение клуба под названием «Тус Гертен» из второго немецкого дивизиона. Там он занимал экзотическую должность, совмещая тренерские и игровые обязанности. Он стал привлекаться к работе с молодёжью и упорно обучался.

В 1994 году у Эрика начались серьёзные проблемы со спиной, из-за чего ему пришлось перенести тяжёлую операцию. Это поставило крест на карьере игрока, и Споэльстра решил сосредоточиться на тренерских обязанностях и уже в 1995 году получил предложение от «Майами».

Споэльстра довольно быстро поднимался по карьерной лестнице. Уже в 1997 году он получил должность ассистента тренера, оставаясь видеокоординатором. В 1999 году Эрик начал заниматься скаутской деятельностью и стал директором этой области в 2001 году. Позже он стал всё ближе привлекаться к непосредственной тренерской деятельности и завоевал доверие Пэта Райли. Уже будучи правой рукой Райли, Эрик поучаствовал в успехе «Майами» в 2006 году, а спустя два года был назначен преемником и сменил легендарного Пэта на должности.

Эрик Споэльстра и Дуэйн Уэйд Фото: Michael Reaves/Getty Images

Одним из главных достижений Эрика, в то время, когда он занимал должность ассистента тренера, отмечается то, что он очень сильно помог в развитии Дуэйна Уэйда, ставшего в будущем самым легендарным игроком в истории франшизы. Тёплые отношения между Уэйдом и Споэльстрой остались и до сих пор. Дуэйн высказал свой восторг по поводу новости про новый контракт.

«Это мой тренер! Сказать то, что я рад и горд за него, было бы преуменьшением. Его рабочая этика не сравнится ни с кем!» — поделился Уэйд в социальных сетях.

Не обошёл стороной новость и экс-игрок «Майами» Леброн Джеймс.

«Он заслуживает каждого цента в этом контракте! Поздравляю, Спо!» — написал Леброн в соцсети X (ранее Twitter).

Для самого Эрика сложившиеся отношения являются одной из самых важных вещей в работе.

«Когда вам удаётся достичь общей цели, выиграть титул, в итоге вы устанавливаете связь с рядом людей, которая будет длиться всю жизнь. Важность этого выходит за пределы баскетбола. Я до сих пор могу написать любому своему игроку, я знаю, что они меня всегда поздравят с днём рождения, всегда напишут и позвонят. Такие вещи делают эту профессию по-настоящему особенной», — заявил Споэльстра.

У нас остаётся лишь один вопрос — когда же Эрик наконец выиграет награду «Тренера года»?