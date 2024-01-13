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Все результаты игрового дня НБА 13 января

Все результаты игрового дня НБА 13 января
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Сегодня, 13 января, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата прошло 10 календарных матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их итоговыми результатами.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 13 января:

«Детройт Пистонс» — «Хьюстон Рокетс» — 110: 112.
«Филадельфия Сиксерс» — «Сакраменто Кингз» — 112: 93.
«Атланта Хоукс» — «Индиана Пэйсерс» — 108: 126.
«Сан-Антонио Спёрс» — «Шарлотт Хорнетс» — 135: 99.
«Миннесота Тимбервулвз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 116: 93.
«Чикаго Буллз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 131: 140.
«Мемфис Гриззлиз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 119: 128.
«Майами Хит» — «Орландо Мэджик» — 99: 96.
«Юта Джаз» — «Торонто Рэпторс» — 145: 113.
«Денвер Наггетс» —«Нью-Орлеан Пеликанс» — 125: 113

НБА - регулярный чемпионат
13 января 2024, суббота. 03:30 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
110 : 112
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Детройт Пистонс: Бёркс - 19, Нокс - 19, Айви - 18, Стюарт - 16, Дюрен - 15, Багли III - 11, Хейз - 5, Томпсон - 4, Ливерс - 3, Уайзмен, Умуде, Сассер, Харрис
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 29, Грин - 28, Ванвлит - 20, Смит II - 19, Грин - 6, Уитмор - 3, Баллок - 3, Томпсон - 2, Тэйт - 2, Ландейл, Холидей, Марьянович
НБА - регулярный чемпионат
13 января 2024, суббота. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
112 : 93
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 37, Макси - 21, Батюм - 14, Бамба - 11, Рид - 8, Мелтон - 6, Беверли - 4, Хаус - 4, Коркмаз - 3, Мартин - 2, Спрингер - 2, Моррис
Сакраменто Кингз: Фокс - 21, Монк - 15, Мюррэй - 15, Сабонис - 14, Лайлз - 5, Митчелл - 4, Барнс - 4, Эллис - 3, Toscano - 3, Макги - 2, Везенков - 2, Эдвардс - 2, Дуарте - 1, Джонс, Лень
НБА - регулярный чемпионат
13 января 2024, суббота. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
108 : 126
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Атланта Хоукс: Мюррей - 29, Бей - 17, Джонсон - 16, Янг - 13, Богданович - 10, Капела - 7, Оконгву - 6, Форрест - 4, Ланди - 2, Миллз - 2, Гриффин - 2, Фернанду, Мэтьюз
Индиана Пэйсерс: Топпин - 18, Хилд - 18, Матурин - 15, Несмит - 13, Браун - 12, Джексон - 12, Тёрнер - 12, Нембард - 10, Макконнелл - 6, Смит - 6, Чьебв - 4, Браун, Нвора, Джонсон, Шиппард
НБА - регулярный чемпионат
13 января 2024, суббота. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
135 : 99
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 26, Макдермотт - 14, Сохан - 13, Васселл - 12, Осман - 11, Джонсон - 10, Шампани - 9, Грэм - 8, Брэнэм - 8, Дьяките - 8, Джонс - 6, Барлоу - 5, Уэсли - 4, Мамукелашвили - 1
Шарлотт Хорнетс: Болл - 28, Розир - 16, Бриджес - 14, Ричардс - 12, Макгауэнс - 12, Смит - 9, Тор - 5, Блэк - 2, Миллер - 1, Букнайт, Смит, Менса
НБА - регулярный чемпионат
13 января 2024, суббота. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
116 : 93
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Миннесота Тимбервулвз: Гобер - 24, Таунс - 23, Рид - 14, Макдэниелс - 9, Эдвардс - 9, Конли - 9, Милтон - 6, Браун - 6, Мур - 4, Миллер - 4, Андерсон - 2, Маклафлин - 2, Майнотт - 2, Александер-Уолкер - 2, Никс
Портленд Трэйл Блэйзерс: Уокер - 17, Рит - 14, Камара - 14, Грант - 13, Брогдон - 9, Хендерсон - 8, Саймонс - 5, Тибулл - 3, Минайя - 3, Рупер - 3, Мюррэй - 2, Баджи - 2
НБА - регулярный чемпионат
13 января 2024, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
131 : 140
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Чикаго Буллз: Дерозан - 39, Уайт - 25, Лавин - 25, Вучевич - 14, Уильямс - 9, Карузо - 6, Досунму - 6, Драммонд - 5, Терри - 2, Картер, Тэйлор
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 30, Карри - 27, Куминга - 24, Уиггинс - 17, Джексон-Дэвис - 13, Шарич - 12, Луни - 9, Подзиемски - 5, Джозеф - 2, Робинсон - 1, Киньонес
НБА - регулярный чемпионат
13 января 2024, суббота. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
119 : 128
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 21, Тиллман - 20, Родди - 17, Бейн - 15, Уильямс - 13, Ларэвиа - 12, Кеннард - 11, Уильямс Мл. - 6, Джексон - 4, Гильярд, Кончар
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 37, Леонард - 22, Коффи - 13, Уэстбрук - 12, Харден - 11, Пауэлл - 11, Тайс - 7, Мэнн - 7, Зубац - 6, Миллер - 2, Бостон, Хиланд, Такер, Браун, Пламли
НБА - регулярный чемпионат
13 января 2024, суббота. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
99 : 96
Орландо Мэджик
Орландо
Майами Хит: Робинсон - 23, Адебайо - 21, Жакез-мл. - 19, Мартин - 11, Ричардсон - 9, Хайсмит - 7, Лав - 5, Йович - 4, Хэмптон, Кэйн, Робинсон, Брайант
Орландо Мэджик: Банкеро - 25, Вагнер - 19, Океке - 16, Инглс - 14, Хьюстан - 9, Энтони - 5, Фульц - 3, Саггс - 2, Битадзе - 2, Блэк - 1, Куин
НБА - регулярный чемпионат
13 января 2024, суббота. 05:30 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
145 : 113
Торонто Рэпторс
Торонто
Юта Джаз: Маркканен - 22, Кларксон - 21, Секстон - 20, Фонтеккио - 13, Кесслер - 12, Олиник - 11, Джордж - 9, Агбаджи - 8, Хендрикс - 6, Данн - 6, Сенсабо - 5, Саманич - 4, Коллинс - 4, Юртсевен - 4, Хортон-Такер
Торонто Рэпторс: Сиакам - 27, Барнс - 19, Макдэниелс - 15, Куикли - 15, Шрёдер - 12, Портер - 9, Буше - 7, Трент-мл. - 5, Барретт - 4, Дик, Темпл, Янг
НБА - регулярный чемпионат
13 января 2024, суббота. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
125 : 113
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Денвер Наггетс: Йокич - 27, Портер - 20, Маррей - 20, Гордон - 15, Джексон - 12, Колдуэлл-Поуп - 11, Уотсон - 8, Джордан - 6, Браун - 4, Гиллеспи - 2, Холидэй, Ки, Ннаджи, Хафф
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 30, Валанчюнас - 17, Нэнс - 13, Макколлум - 12, Альварадо - 10, Ингрэм - 9, Джонс - 8, Маршалл - 6, Мёрфи - 6, Дэниэлс - 2, Хоукинс, Лидделл, Зеллер
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