Сегодня, 13 января, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата прошло 10 календарных матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их итоговыми результатами.
Все результаты игрового дня НБА 13 января:
«Детройт Пистонс» — «Хьюстон Рокетс» — 110: 112.
«Филадельфия Сиксерс» — «Сакраменто Кингз» — 112: 93.
«Атланта Хоукс» — «Индиана Пэйсерс» — 108: 126.
«Сан-Антонио Спёрс» — «Шарлотт Хорнетс» — 135: 99.
«Миннесота Тимбервулвз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 116: 93.
«Чикаго Буллз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 131: 140.
«Мемфис Гриззлиз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 119: 128.
«Майами Хит» — «Орландо Мэджик» — 99: 96.
«Юта Джаз» — «Торонто Рэпторс» — 145: 113.
«Денвер Наггетс» —«Нью-Орлеан Пеликанс» — 125: 113
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