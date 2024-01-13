Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 13 января, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата прошло 10 календарных матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их итоговыми результатами.

Все результаты игрового дня НБА 13 января:

«Детройт Пистонс» — «Хьюстон Рокетс» — 110: 112.

«Филадельфия Сиксерс» — «Сакраменто Кингз» — 112: 93.

«Атланта Хоукс» — «Индиана Пэйсерс» — 108: 126.

«Сан-Антонио Спёрс» — «Шарлотт Хорнетс» — 135: 99.

«Миннесота Тимбервулвз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 116: 93.

«Чикаго Буллз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 131: 140.

«Мемфис Гриззлиз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 119: 128.

«Майами Хит» — «Орландо Мэджик» — 99: 96.

«Юта Джаз» — «Торонто Рэпторс» — 145: 113.

«Денвер Наггетс» —«Нью-Орлеан Пеликанс» — 125: 113