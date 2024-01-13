Вембаньяма стал автором уникального достижения для игроков, сыгравших 20 или менее минут

Центровой и новичок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Шарлотт Хорнетс», в котором его команда одержала победу со счётом 135:99.

Вембаньяма в общей сложности провёл на площадке 20 минут, набрав суммарно 26 очков (9 из 14 с игры, где 2 из 3 — трёхочковые), 11 подборов, два блок-шота и одну результативную передачу. Показатель «плюс-минус» баскетболиста в итоге составил «+22».

Как сообщает аккаунт StatMamba в социальных сетях, 20-летний француз стал третьим игроком в истории лиги, которому удалось за встречу набрать как минимум 25 очков и 10 подборов, проведя на площадке 20 или менее минут. Ранее это удавалось Кевину Лаву (2022) и Джону Дрю (1981).