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Вембаньяма стал автором уникального достижения для игроков, сыгравших 20 или менее минут

Вембаньяма стал автором уникального достижения для игроков, сыгравших 20 или менее минут
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Центровой и новичок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Шарлотт Хорнетс», в котором его команда одержала победу со счётом 135:99.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Вембаньяма в общей сложности провёл на площадке 20 минут, набрав суммарно 26 очков (9 из 14 с игры, где 2 из 3 — трёхочковые), 11 подборов, два блок-шота и одну результативную передачу. Показатель «плюс-минус» баскетболиста в итоге составил «+22».

Как сообщает аккаунт StatMamba в социальных сетях, 20-летний француз стал третьим игроком в истории лиги, которому удалось за встречу набрать как минимум 25 очков и 10 подборов, проведя на площадке 20 или менее минут. Ранее это удавалось Кевину Лаву (2022) и Джону Дрю (1981).

НБА - регулярный чемпионат
13 января 2024, суббота. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
135 : 99
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 26, Макдермотт - 14, Сохан - 13, Васселл - 12, Осман - 11, Джонсон - 10, Шампани - 9, Грэм - 8, Брэнэм - 8, Дьяките - 8, Джонс - 6, Барлоу - 5, Уэсли - 4, Мамукелашвили - 1
Шарлотт Хорнетс: Болл - 28, Розир - 16, Бриджес - 14, Ричардс - 12, Макгауэнс - 12, Смит - 9, Тор - 5, Блэк - 2, Миллер - 1, Букнайт, Смит, Менса
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