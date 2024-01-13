Йокич стал вторым игроком в истории НБА, которому покорялся невероятный рекорд

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич в матче с «Нью-Орлеан Пеликанс» собрал 12 трипл-дабл в сезоне, а что самое главное, установил одно из достижений в Национальной баскетбольной ассоциации, которое ранее покорялось лишь легендарному баскетболисту Уилту Чемберлену.

28-летний Йокич присоединился к Чемберлену как единственные игроки в эпоху появления счётчика времени, которые реализовывали 80% бросков с игры в промежутке из восьми игр. При этом совершали как минимум 80 бросков с игры.

Напомним, «Денвер» обыграл «Нью-Орлеан» со счётом 125:113. Лидер коллектива Йокич набрал 27 очков, отдал 14 результативных передач и сделал 10 подборов.

На данный момент «Денвер» занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции с результатом в 27 побед при 13 поражениях.