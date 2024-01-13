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Йокич стал вторым игроком в истории НБА, которому покорялся невероятный рекорд

Йокич стал вторым игроком в истории НБА, которому покорялся невероятный рекорд
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич в матче с «Нью-Орлеан Пеликанс» собрал 12 трипл-дабл в сезоне, а что самое главное, установил одно из достижений в Национальной баскетбольной ассоциации, которое ранее покорялось лишь легендарному баскетболисту Уилту Чемберлену.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

28-летний Йокич присоединился к Чемберлену как единственные игроки в эпоху появления счётчика времени, которые реализовывали 80% бросков с игры в промежутке из восьми игр. При этом совершали как минимум 80 бросков с игры.

Напомним, «Денвер» обыграл «Нью-Орлеан» со счётом 125:113. Лидер коллектива Йокич набрал 27 очков, отдал 14 результативных передач и сделал 10 подборов.

На данный момент «Денвер» занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции с результатом в 27 побед при 13 поражениях.

НБА - регулярный чемпионат
13 января 2024, суббота. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
125 : 113
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Денвер Наггетс: Йокич - 27, Портер - 20, Маррей - 20, Гордон - 15, Джексон - 12, Колдуэлл-Поуп - 11, Уотсон - 8, Джордан - 6, Браун - 4, Гиллеспи - 2, Холидэй, Ки, Ннаджи, Хафф
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 30, Валанчюнас - 17, Нэнс - 13, Макколлум - 12, Альварадо - 10, Ингрэм - 9, Джонс - 8, Маршалл - 6, Мёрфи - 6, Дэниэлс - 2, Хоукинс, Лидделл, Зеллер
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Никола Йокич установил удивительный рекорд в НБА
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