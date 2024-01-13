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«Енисей» во второй раз в сезоне Единой лиги ВТБ обыграл «Руну»

«Енисей» во второй раз в сезоне Единой лиги ВТБ обыграл «Руну»
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Сегодня, 13 января, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались красноярский «Енисей» и московская «Руна»». Игра проходила на стадионе «Арена-Север» в Красноярске. Матч завершился победой «Енисея» со счётом 89:82.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Хозяева паркета стартовали в матче выше всяких похвал, захватив преимущество с первых минут встречи, в итоге «Енисей» выиграл четверть со счётом 29:22. Гости из Москвы во втором игровом отрезке выглядели на порядок лучше, чем в первом, обыграв соперника с результатом 25:19. Итог половины – 48:47 в пользу красноярского клуба.

Перерыв помог хозяевам внести корректировки в игру, благодаря которым подопечные Йовицы Арсича оказались сильнее оппонента в третьей четверти – 17:12. В решающей десятиминутке команды показывали равную борьбу, но в итоге «Енисей» чуть лучше проявил себя в заключительной четверти, выиграв со счётом 24:23.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
13 января 2024, суббота. 11:00 МСК
Енисей
Красноярский край
Окончен
89 : 82
Руна
Москва
Енисей: Бич, Мартин, Топтунов, Хопкинс, Карпенко, Ратэн-Мэйс, Лобарев, Балашов, Белянков, Сонько, Долинин, Загретдинов
Руна: Янг, Сопин, Хилл, Комиссаров, Тайус, Раданов, Морган, Савин, Иванович, Походяев, Попов, Жмако
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