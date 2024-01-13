«Енисей» во второй раз в сезоне Единой лиги ВТБ обыграл «Руну»

Сегодня, 13 января, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались красноярский «Енисей» и московская «Руна»». Игра проходила на стадионе «Арена-Север» в Красноярске. Матч завершился победой «Енисея» со счётом 89:82.

Хозяева паркета стартовали в матче выше всяких похвал, захватив преимущество с первых минут встречи, в итоге «Енисей» выиграл четверть со счётом 29:22. Гости из Москвы во втором игровом отрезке выглядели на порядок лучше, чем в первом, обыграв соперника с результатом 25:19. Итог половины – 48:47 в пользу красноярского клуба.

Перерыв помог хозяевам внести корректировки в игру, благодаря которым подопечные Йовицы Арсича оказались сильнее оппонента в третьей четверти – 17:12. В решающей десятиминутке команды показывали равную борьбу, но в итоге «Енисей» чуть лучше проявил себя в заключительной четверти, выиграв со счётом 24:23.