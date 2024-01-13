Александр Щербенёв назвал сильные стороны ЦСКА перед матчем с «Локомотивом-Кубань»

Разыгрывающий краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв поделился мнением о сильных сторонах московского ЦСКА, который возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ в сезоне-2023/2024. Матч между командами состоится сегодня в 14:30 мск.

«В чём сильные стороны ЦСКА? Проще перечислить, в чём их слабые стороны, потому что их почти нет. У ЦСКА очень глубокий состав, игроки с опытом Евролиги и европейских чемпионатов, очень сильные русские ребята, играющие за сборные, отличный тренерский штаб. Но я думаю, что мы разберём все их сильные стороны и, как уже не раз показывали, сможем что-то им показать в ответ», – приводит слова Щербенёва официальный сайт «Локомотива-Кубань».

На данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ с 18 победами при двух поражениях. В свою очередь, «Локомотив-Кубань» расположился на четвёртой строчке с результатом — 15-6.

Напомним, «Локомотив-Кубань» по ходу прошлогоднего плей-офф в полуфинале обыграл ЦСКА со счётом 4-3. В финале Единой лиги ВТБ краснодарский клуб играл с казанским УНИКСом, которому уступил с результатом 1-4.