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Александр Щербенёв назвал сильные стороны ЦСКА перед матчем с «Локомотивом-Кубань»

Александр Щербенёв назвал сильные стороны ЦСКА перед матчем с «Локомотивом-Кубань»
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Разыгрывающий краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв поделился мнением о сильных сторонах московского ЦСКА, который возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ в сезоне-2023/2024. Матч между командами состоится сегодня в 14:30 мск.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«В чём сильные стороны ЦСКА? Проще перечислить, в чём их слабые стороны, потому что их почти нет. У ЦСКА очень глубокий состав, игроки с опытом Евролиги и европейских чемпионатов, очень сильные русские ребята, играющие за сборные, отличный тренерский штаб. Но я думаю, что мы разберём все их сильные стороны и, как уже не раз показывали, сможем что-то им показать в ответ», – приводит слова Щербенёва официальный сайт «Локомотива-Кубань».

На данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ с 18 победами при двух поражениях. В свою очередь, «Локомотив-Кубань» расположился на четвёртой строчке с результатом — 15-6.

Напомним, «Локомотив-Кубань» по ходу прошлогоднего плей-офф в полуфинале обыграл ЦСКА со счётом 4-3. В финале Единой лиги ВТБ краснодарский клуб играл с казанским УНИКСом, которому уступил с результатом 1-4.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
13 января 2024, суббота. 14:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Мнение Александра:
Щербенёв назвал главное преимущество «Локомотива-Кубань» над ЦСКА
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